تنظيم ضبوط وإغلاق أربعة أفران مخالفة

استمراراً للحملة التموينية التي تقوم بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس، تم تنظيم عشرات الضبوط التموينية، للبيع بسعر زائد للمواد الغذائية والتموينية والخبز، لعدد كبير من تجار الجملة والمفرق، في كافة المناطق، واتخذت بحقهم أقصى العقوبات، فضلا عن مصادرة كامل البضاعة وبيعها في صالات السورية للتجارة، وإغلاق المحال المخالفة حتى إشعار آخر، وإحالة المخالفين للقضاء.

كذلك تم إغلاق فرن تمويني في الدريكيش، ليصبح رابع فرن يُغلق لمخالفة تعليمات بيع الخبز، إضافة لعدة ضبوط بحق معتمدين لم يتقيدوا بتسليم الخبز بالسعر المحدد.

كما تم ضبط مستودع للبيض في منطقة الدريكيش، يبيع البيض بأسعار مرتفعة، حيث نظم الضبط اللازم وتمت مصادرة /٤٠٠/ صحن بيض سلمت للسورية للتجارة لبيعها بالسعر التمويني، وتشميع المستودع حتى إشعار آخر وإحالة الضبط للقضاء.

وفي مجال آخر، تابع عدد من الجمعيات الفلاحية شراء الخضار من المنتجين لبيعها للمستهلك مباشرة بدون وسطاء في القرى الغير منتجة وبنفس سعر الشراء، لتخفيف الأعباء المالية عنهم وتفاديا للتزاحم والتقيد بتعليمات الحظر.

من ناحية ثانية، تفقد الرفيق د.عميد قبلان، عضو قيادة فرع طرطوس للحزب، رئيس مكتب النقابات، واقع الإجراءات التي تقوم الهيئة العامة لمشفى الأطفال بطرطوس، في مواجهة مخاطر تفشي وباء الكورونا.

وكان مدير صحة طرطوس، د.أحمد عمار، أكد، إثر ورود معلومات حول دخول امرأتين لمدينة بانياس قادمتين من لبنان بطريقة غير شرعية، أنه تم متابعتهن ليتبين أنهن من خارج طرطوس وبالفحص الطبي تبين ظهورأعراض مشتبهة على إحداهن حيث تم وضعهن بمركز الحجر الصحي بمعسكر الطلائع جنوب طرطوس لحين ظهور نتائج التحاليل.

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي