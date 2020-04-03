تواصل عمليات التعقيم في درعا

تواصلت حملات التنظيف والتعقيم والمبادرات الشبابية في محافظة درعا في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي هذا السياق لفت الدكتور عبد الرحيم برمو رئيس فرع جمعية تنظيم الأسرة في المحافظة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها جمعية تنظيم الأسرة فرع درعا لمواجهة فايروس كورونا و دعماً للجهود الحكومية و إرشادات وزارة الصحة، أطلق متطوعو جمعية تنظيم الأسرة مبادرة طوعية بتعقيم عدد من الدوائر بواسطة بخاخات صغيرة وحسب الإرشادات في مديرية الصحة بدرعا و مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية الخدمات الفنية، مبينا أن فريق دعم الشباب نظم عدة حملات عن طريق توزيع بروشورات وإعلانات خاصة بمرض فيروس كورونا تهدف إلى نشر الوعي وتوزيع مواد التعقيم إضافة لتعقيم عدد من المؤسسات الحكومية وأماكن التجمع للوقاية من وباء كورونا،مؤكدا أن الحملة التي تعكس وعي الشباب السوري تأتي في إطار التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار برمو أن الخدمات الصحية التي تقدمها الكوادر الطبية في مقر الجمعية ضمن عياداتها المختلفة لاتزال قائمة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تجري حاليا، مؤكدا أن الفريق الطبي الجوال الذي يغطي كافة المناطق و القرى النائية سيعاود جولاته في أقرب وقت ممكن.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي