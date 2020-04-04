توقيف الدوري الانجليزي حتى اشعار آخر

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن الدوري المتوقف حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا لن يستأنف نشاطه في أيار القادم إلا في ظروف آمنة ومناسبة مشيرة إلى أنها ستتشاور مع اللاعبين بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 30 في المئة.

وقالت الرابطة في بيان نقلته رويترز إن الموعد المستهدف سابقاً لعودة المباريات في مطلع أيار ليس ممكناً مبينة أن موعد استئناف النشاط يظل تحت مراجعة مستمرة.

وأضافت الرابطة “أن أي عودة للمسابقات لن تتم إلا بدعم كامل من الحكومة وبموافقة السلطات الطبية”.