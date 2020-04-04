04, 04, 2020 - 9:49 مساءً

صيانة شبكة كهرباء تل تمر بريف الحسكة

محليات   122

أنهت ورشات الصيانة الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة عمليات صيانة الشبكة الكهربائية في منطقة تل تمر التي تعرضت للاعتداء ليلة أمس من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين وأدت إلى خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن أعمال الصيانة شملت الخطوط المتضررة من الاعتداء وهي خط الـ 66 ك.ف في منطقة أم الكيف وخط 20 ك.ف في منطقة عب التينة المغذيين لمحطة تحويل كهرباء تل تمر وإعادة تشغيلها مجدداً وتزويد الأهالي المشتركين في منطقة تل تمر وما حولها بالتيار الكهربائي.

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