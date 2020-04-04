صيانة شبكة كهرباء تل تمر بريف الحسكة

أنهت ورشات الصيانة الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة عمليات صيانة الشبكة الكهربائية في منطقة تل تمر التي تعرضت للاعتداء ليلة أمس من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين وأدت إلى خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن أعمال الصيانة شملت الخطوط المتضررة من الاعتداء وهي خط الـ 66 ك.ف في منطقة أم الكيف وخط 20 ك.ف في منطقة عب التينة المغذيين لمحطة تحويل كهرباء تل تمر وإعادة تشغيلها مجدداً وتزويد الأهالي المشتركين في منطقة تل تمر وما حولها بالتيار الكهربائي.