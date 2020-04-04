إصابة ابن جوليا بطرس بـ “كورونا”

وأعلن الخبر النائب اللبناني، إلياس بو صعب، عبر برنامج “صار الوقت”، المذاع على فضائية “إم تي في” اللبنانية، الذي قال الخميس، إن نجله من زوجته جوليا بطرس أصابه مرض (كوفيد-19) أثناء وجوده في العاصمة البريطانية لندن للدارسة.

وقال للبرنامج: “ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هنا”.