إصابة ابن جوليا بطرس بـ “كورونا”
أصيب ابن المطربة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس “كورونا” المستجد.
وأعلن الخبر النائب اللبناني، إلياس بو صعب، عبر برنامج “صار الوقت”، المذاع على فضائية “إم تي في” اللبنانية، الذي قال الخميس، إن نجله من زوجته جوليا بطرس أصابه مرض (كوفيد-19) أثناء وجوده في العاصمة البريطانية لندن للدارسة.
وقال للبرنامج: “ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هنا”.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 520 إصابة.