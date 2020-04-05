بعد استهدافه من قبل العدوان التركي.. خط نقل المياه إلى الحسكة بالخدمة

بعد أن أنهت ورشات الصيانة التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة مساء أمس أعمال صيانة خط نقل المياه المغذي لمدينة الحسكة، ستستأنف اليوم عمليات ضخ المياه القادمة من محطة علوك إلى الحسكة وما حولها وفق البرنامج التقنيني المعمول به وبكميات ضخ المياه المعتادة.

وبين مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أنه ومنذ الساعات الأولى لتعرض خط نقل المياه من محطة علوك إلى مدينة الحسكة لأضرار متعددة نتيجة استهدافه من قبل العدوان التركي عملت المؤسسة على إعادته إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن رغم ظروف العمل الصعبة واستمرار سقوط قذائف العدوان التركي على المنطقة وذلك نظرا لعدم وجود مصدر بديل يغذي أهالي مدينة الحسكة وما حولها بالمياه.

يشار إلى أن ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء الحسكة استطاعت اليوم صيانة محطة تحويل كهرباء تل تمر وإعادتها إلى الخدمة بعد تعرض الخطوط الكهربائية المغذية لها للاعتداءات التركية يوم أول أمس.