وزير الدولة لتنمية المنطقة الجنوبية يتفقد جهوزية مشافي السويداء
تفقد وزير الدولة لتنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد مراكز الحجز والعزل الصحي في السويداء خلال جولة اطلع فيها على الإجراءات الوقائية المتخذة في السويداء لمواجهة وباء كورونا شملت مشفى الشهيد زيد الشريطي في مدينة السويداء ومشفى الشهيد مؤمن طلايع في ساله.
وأعرب الوزير أبوسعد عن ارتياحه لحالة المشفيين مثنياً على الجهود التي تبذلها المحافظة والإجراءات السريعة المتخذة عبر لجنة الطوارئ دائمة الإنعقاد، مشيراً إلى أهمية تلافي أية ملاحظة مهما كانت صغيرة أو تفصيلية ليأخذ الوضع شكله المثالي بشكل دائم.
وأعرب الوزير أبوسعد عن ارتياحه لحالة المشفيين مثنياً على الجهود التي تبذلها المحافظة والإجراءات السريعة المتخذة عبر لجنة الطوارئ دائمة الإنعقاد، مشيراً إلى أهمية تلافي أية ملاحظة مهما كانت صغيرة أو تفصيلية ليأخذ الوضع شكله المثالي بشكل دائم.
وشدد ابو سعد على دور المحافظة والمجالس المحلية والمجتمع الأهلي في متابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق التعليمات وإرشادات الدولة في حماية المواطنين السوريين وسلامتهم .
محافظ السويداء استعرض الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المحافظة وفقا لقرارات الحكومة الصادرة بهذا الخصوص وخاصة الحرص على بقاء المواطنين في منازلهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم منعا لحصول اي ازدحام من خلال تأمين رغيف الخبز عن طريق المعتمدين المتوزعين في المدن والارياف وللمواد المقننة على البطاقة الالكترونية عن طريق المؤسسة السورية للتجارة لافتا الى ان المحافظة تعمل كخلية نحل واحدة وعمليات التعقيم في المرافق العامة والمؤسسات والدوائر والساحات والشوارع مستمرة للتصدي لفيروس كورونا ومتابعة الحفاظ على النظافة العامة بشكل يومي واشار العشي الى انه تم وضع الاليات اللازمة لخدمة القطاع الصحي والمخابز والسورية للتجارة لتامين احتياجات المواطنين وايصالها الى اماكن سكناهم.
وأوضح مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أن مستشفى الشهيد الشريطي يضم قسمين للعزل بسعة ١٣٨ سريراً ، ومشفى الشهيد طلايع المخصص للحجر يتسع لـ ٢٠٠ سرير مع التجهيزات الصحية اللازمة بالاضافة الى مركز للتأهيل وللتدريب التابع لمديرية التربية والمجهز ب ٢٢ سريرا ، مؤكدا انه حتى الان لا يوجد اي اصابة بفيروس كورونا على ساحة المحافظة.
وسبق الجولة اجتماعاً للوزير مع المحافظ والمكتب التنفيذي والجهات المعنية عرض خلاله المحافظ للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي والوزارات المعنية على كافة المستويات.
شارك في الجولة محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي وقائد شرطة المحافظة اللواء معن اسعد وعضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة بسام عامر.
البعث ميديا || السويداء _اليس مرشد
وأوضح مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أن مستشفى الشهيد الشريطي يضم قسمين للعزل بسعة ١٣٨ سريراً ، ومشفى الشهيد طلايع المخصص للحجر يتسع لـ ٢٠٠ سرير مع التجهيزات الصحية اللازمة بالاضافة الى مركز للتأهيل وللتدريب التابع لمديرية التربية والمجهز ب ٢٢ سريرا ، مؤكدا انه حتى الان لا يوجد اي اصابة بفيروس كورونا على ساحة المحافظة.
وسبق الجولة اجتماعاً للوزير مع المحافظ والمكتب التنفيذي والجهات المعنية عرض خلاله المحافظ للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي والوزارات المعنية على كافة المستويات.
شارك في الجولة محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي وقائد شرطة المحافظة اللواء معن اسعد وعضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة بسام عامر.
البعث ميديا || السويداء _اليس مرشد