وزير الدولة لتنمية المنطقة الجنوبية يتفقد جهوزية مشافي السويداء

تفقد وزير الدولة لتنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد مراكز الحجز والعزل الصحي في السويداء خلال جولة اطلع فيها على الإجراءات الوقائية المتخذة في السويداء لمواجهة وباء كورونا شملت مشفى الشهيد زيد الشريطي في مدينة السويداء ومشفى الشهيد مؤمن طلايع في ساله.

وأعرب الوزير أبوسعد عن ارتياحه لحالة المشفيين مثنياً على الجهود التي تبذلها المحافظة والإجراءات السريعة المتخذة عبر لجنة الطوارئ دائمة الإنعقاد، مشيراً إلى أهمية تلافي أية ملاحظة مهما كانت صغيرة أو تفصيلية ليأخذ الوضع شكله المثالي بشكل دائم.

وشدد ابو سعد على دور المحافظة والمجالس المحلية والمجتمع الأهلي في متابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق التعليمات وإرشادات الدولة في حماية المواطنين السوريين وسلامتهم .