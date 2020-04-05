28 شحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيران

أعلن السفير الإيراني في الصين، محمد كشاورز زاده، أن بكين قدمت مساعدات طبية للدولة الإيرانية في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد.

وكالة “إرنا” الإيرانية نقلت تصريحات السفير الإيراني، حيث ذكر أن شحنتين من المساعدات الطبية أُرسلت من قبل الحكومة الصينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إيران.

ولفت إلى أنه، حتى الآن، تم إرسال 28 شحنة من المساعدات الطبية والصحيّة والدوائيّة المقدَّمة من الحكومة والشعب الصيني من مدن بكين و​شنغهاي​ وغوانجو إلى ​طهران​.

كما أشار إلى أن المساعدات الطبية شملت أكثر من 10 ملايين كمامة طبيّة، 500 ألف عدة طبية تشخيصية، 300 ألف قطعة ملابس خاصة بالأطباء والممرضين، مليونين و200 ألف من الكفوف، 500 غرفة جاهزة للمستشفيات وكذلك كميّات كبيرة من ​الأدوية​ والمعدّات الطبية الأخرى.