العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مدن يمنية

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن، كما شن طيرانه غارات جوية على محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي تصريح لوكالة “سبأ” قال مصدر عسكري في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق: إن خروقات قوى العدوان بلغت 73بينها اعتداءان على منطقة رقابة كيلو 16 وتحليق طائرتي تجسس في أجواء مدينة حيس إضافة إلى 21 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة كما قصفت مدفعية العدوان منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وأضاف المصدر: أن طيران العدوان شن غارات على مناطق متفرقة في صرواح بمارب وخب والشعف بالجوف ومنطقة نهم ومديرية حرض.