لماذا أقال ترامب مفتش سابق بالمخابرات؟؟

وفقا لمايكل أتكينسون، المفتش العام للمخابرات الأمريكية، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب من منصبه، فإن هذه الإقالته جاءت بسبب تصرفه بشكل نزيه في طريقة تناوله للشكوى التي أدت إلى إجراء تحقيق لمساءلة ترامب.

رويترز نقلت عن أتكينسون، أنه يصعب تصور أن فقدان ثقة الرئيس به ناجم عن أداءه لالتزاماته القانونية بإخلاص كمفتش عام مستقل ونزيه.

وكان ترامب أعلن، الجمعة الماضي، إقالة أتكينسون الذي لعب دوراً أساسيا في الشكوى التي أدت إلى توجيه اتهام له في مجلس النواب والبدء في إجراءات لعزله وانتهت بسبب رفض الجمهوريين المضي بها.

وتجدر الإشارة إلى أن أتكينسون أشرف على إعداد شكوى من مجهول أكد فيها أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تحقيق مكاسب سياسية شخصية بمخالفة للقانون الأمريكي، وسلم الشكوى آب الماضي، ما شكل أساسا لإجراءات اتهام ترامب باستغلال السلطة التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب.