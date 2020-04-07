تفقد جاهزية مراكز الحجر والعزل الصحي بحمص

في إطار المتابعة الحكومية لجاهزية مراكز الحجر والعزل الصحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظات تفقدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني ومحافظ حمص طلال البرازي جاهزية مركز الحجر الصحي بحي بابا عمرو ومركز العزل الصحي بمشفى الوليد بحي الوعر المخصص لاستقبال الحالات المصابة، للاطلاع على آلية العمل وتوفير كافة المستلزمات ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الدولة أن الحكومة تعمل على تحقيق جاهزية عالية بمختلف المراكز ومراكز الحجر الصحي وتأمين كل مستلزمات العمل، مضيفة أنه خلال الجولة على مركزي الحجر الصحي والعزل بحمص كان التقييم جيد من ناحية جاهزية الكوادر والمعدات الطبية والالتزام بكافة الشروط الصحية المطلوبة بهذه الفترة.

كما أشارت الى أن الاجراءات الحكومية واتخاذ قرارات جديدة يرتبط بالوضع القائم وكل المستجدات التي تفرض نفسها بخصوص فيروس كورونا، مؤكدة أن الدور الهام بالمرحلة الحالية هو المواطن من خلال التزامه بتطبيق كافة الاجراءات والقرارات الاحترازية التي يتم اتخاذها للوصول للصحة والسلامة العامة.

البعث ميدي-حمص: صديق محمد