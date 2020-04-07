دير الزور: افتتاح صالتين جديدتين للسورية للتجارة

بهدف تخفيف الازدحام الحاصل على الصالات والتوسع بتقديم الخدمات وتوفير السلع والمواد الأساسية للأهالي العائدين إلى مناطقهم بأسعار منافسة، افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في دير الزور اليوم صالتين جديدتين الأولى في بلدة مظلوم بريف المحافظة الشرقي والثانية في ناحية التبني بالريف الغربي.

وقال مدير فرع المؤسسة أغيد جويشي: يتضمن افتتاح الصالتين توفير المواد الغذائية والاستهلاكية والخبز للأهالي العائدين إلى مدنهم وقراهم وضمن إطار خطة المؤسسة في التوسع الأفقي والتدخل الإيجابي للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الازدحام على الصالات.

وبين جويشي أن عدد الصالات المفتتحة في المحافظة ارتفع إلى 30 صالة ومنفذ بيع تنتشر على كامل مساحة المحافظة ويجري العمل على تأهيل عدد من الصالات الأخرى تمهيداً لافتتاحها، لافتاً إلى أن فرع المؤسسة يقوم بتسيير سيارات بيع جوالة لتأمين احتياجات الأهالي.