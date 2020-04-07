مصادر: جونسون لم يتحسن في العناية المركزة

قالت مصادر من أقارب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا، إن حالته لم تتحسن بعد.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن جونسون لا يزال في العناية المركز لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أمس الاثنين، بأن جونسون نُقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأكد جونسون في وقت سابق قبل نقله إلى العناية المركزة أنه موجود بالمستشفى، وأن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.