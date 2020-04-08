الإسكان تعتبر تأخّر المكتتبين عن تسديد الأقساط مُبررا حتى نهاية حزيران

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم قرارا باعتبار أيام التأخير للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين من الوحدات العقارية الاجتماعية لدى المؤسسة العامة للإسكان عن تسديد الالتزامات المالية خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني العام الحالي والثلاثين من حزيران القادم مبررة.

وأكدت الوزارة في القرار أنه لن يتم اعتبار هذه الفترة ضمن مدة التأخير المتوجب احتسابها على المكتتبين والمخصصين والمستفيدين.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في الثلاثين من آذار الماضي عن منح “المكتتبين والمخصصين” في جميع المشاريع المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم مهلة جديدة لغاية الثلاثين من حزيران العام الحالي.