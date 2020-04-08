08, 04, 2020 - 10:16 صباحًا
حزيران

الإسكان تعتبر تأخّر المكتتبين عن تسديد الأقساط مُبررا حتى نهاية حزيران

محليات   150

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم قرارا باعتبار أيام التأخير للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين من الوحدات العقارية الاجتماعية لدى المؤسسة العامة للإسكان عن تسديد الالتزامات المالية خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني العام الحالي والثلاثين من حزيران القادم مبررة.

وأكدت الوزارة في القرار أنه لن يتم اعتبار هذه الفترة ضمن مدة التأخير المتوجب احتسابها على المكتتبين والمخصصين والمستفيدين.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في الثلاثين من آذار الماضي عن منح “المكتتبين والمخصصين” في جميع المشاريع المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم مهلة جديدة لغاية الثلاثين من حزيران العام الحالي.

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