ساري يتبرع لدعم جهود مكافحة “كورونا”

شارك ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، في دعم الجهود المبذولة في إيطاليا للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في موت الآلاف في بلاده.

وتبرع ساري مع زوجته ونجله بما يزيد عن أربعة آلاف قناع طبي خاص لإحدى بلديات مقاطعة فلورنسا، وهو المكان الذي أمضي فيه فترة شبابه، وفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو”.

ولم يكن ساري الوحيد ضمن فريق “السيدة العجوز” الذي قام بمبادرة تبرع لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في بلاده، إذ تبرع ليوناردو بونوتشي، قائد الفريق، وزوجته مارتينا مكاري، بمبلغ 120 ألف يورو لمجمع طبي في تورينو، وذلك لشراء جهازين محمولين للأشعة فوق الصوتية، و50 قناع فلتر هواء بمستلزماتهم.

وسبقهما نجم فريق يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تبرع رفقه وكيل أعماله بتقديم مواد طبية لمستشفيات لشبونة وبورتو، بالإضافة لتبرعهما بمليون جنيه إسترليني، لمساعدة المصابين بالفيروس القاتل.