مركز أمن المعلومات يحذر من التصيد الإلكتروني في زمن كورونا
مع انتشار وباء كورونا المستجد، نشط بشكل غير مسبوق قراصنة الانترنيت وسعيهم للاحتيال تارة في الحصول على معلومات مهمة عن الوباء، وتارة أخرى من بوابة شراء الأدوية والدفع الإلكتروني.
المهندسة سُليمه مسلم كنينه من مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وفي تصريح خاص لـ “البعث ميديا” قالت: مع استمرار انتشار فيروس كوروناCOVID-19، نشهد زيادة في نشاط قراصنة الانترنت لانتحال هويّة منظمات الصحة العامّة والوكالات الحكومية لخداع الضحايا، فالتصيّد الالكتروني أو التصيّد الاحتيالي: هو هجوم إلكتروني للحصول على معلومات حساسة مثل حسابات المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بها، ويعتمد على أساليب التنكر ككيان جدير بالثقة (موقع الكتروني-تطبيق-البريد الإلكتروني) لخداع المستخدمين.
وأوضحت المهندسة سُليمه بأن مركز أمن المعلومات ينصح السادة مستخدمي الإنترنت بالحذر والانتباه وعدم الاستجابة لأية رسائل أو دعوات مهما كان مصدرها فيما يخص آخر مستجدات وباء فيروس كورونا واستقاء المعلومات من المصادر الحكومية السورية الرسمية فقط، لأنه في الأونة الأخيرة كان لقراصنة الإنترنت الفرصة الكبيرة لانتحال هوية مركز السيطرة على الأمراض CDC ومنظمة الصحة العالمية WHO عن طريق التصيد الإلكتروني مثل احتيال سرقة بيانات البريد الالكتروني عن طريق الويب، حيث يستخدم المهاجم خدمةSendGrid (وهي خدمة تسويق عبر البريد الالكتروني) لتوزيع عنوان البريد الالكتروني المزيّف لمركز الصحة الوطني، يدّعي الرابط الموجود في الرسالة أنه يوفر قائمة محدّثة للحالات الجديدة،ولكنّه في الواقع يقود الضحيّة إلى تصيّد البريد الإلكتروني بنيّة سرقة بيانات تسجيل الدخول لحساب الضحية، والمثال الثاني من خلال احتيال بالدفع للضحية بأنه سيحصل على دفعته كتعويض عن فيروس كورونا ولكن من بعد دفع مبلغ 220$.
وأخيراً احتيال للتبرع عن طريق بريد الكتروني مزيف لمنظمة الصحة العالميةWHO حيث يطلب من المهاجم تحويل العملات الرقمية المشفرة عبر محفظة بيتكوين.
وحذرت المهندسة سُليمه بأنه عند تلقي أي رسائل بريد إلكتروني تتضمن روابط مشبوهة عبر أي وسيلة تواصل إلكتروني يرُجى إعلامه عبر البريد الإلكتروني infosec@nans.gov.sy للتعامل معها والتحذير منها وذلك لتعم الفائدة على الجميع .
البعث ميديا – ميس خليل