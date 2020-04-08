مركز أمن المعلومات يحذر من التصيد الإلكتروني في زمن كورونا

المهندسة سُليمه مسلم كنينه من مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وفي تصريح خاص لـ “البعث ميديا” قالت: مع استمرار انتشار فيروس كوروناCOVID-19، نشهد زيادة في نشاط قراصنة الانترنت لانتحال هويّة منظمات الصحة العامّة والوكالات الحكومية لخداع الضحايا، فالتصيّد الالكتروني أو التصيّد الاحتيالي: هو هجوم إلكتروني للحصول على معلومات حساسة مثل حسابات المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بها، ويعتمد على أساليب التنكر ككيان جدير بالثقة (موقع الكتروني-تطبيق-البريد الإلكتروني) لخداع المستخدمين.

المهندسة سُليمه مسلم كنينه من مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وفي تصريح خاص لـ “البعث ميديا” قالت: مع استمرار انتشار فيروس كوروناCOVID-19، نشهد زيادة في نشاط قراصنة الانترنت لانتحال هويّة منظمات الصحة العامّة والوكالات الحكومية لخداع الضحايا، فالتصيّد الالكتروني أو التصيّد الاحتيالي: هو هجوم إلكتروني للحصول على معلومات حساسة مثل حسابات المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بها، ويعتمد على أساليب التنكر ككيان جدير بالثقة (موقع الكتروني-تطبيق-البريد الإلكتروني) لخداع المستخدمين.