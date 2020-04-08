مودلي يستقيل بعد تصريحات مسيئة على خلفية إصابات بكورونا

قدم وزير البحرية الأمريكي بالوكالة توماس مودلي اليوم استقالته بسبب ضجة أثيرت حول تعامله مع حاملة الطائرات التي ظهرت عليها إصابات بفيروس كورونا وبعد تصريحات مسيئة لقائدها المقال بريت كروزير.

ونقل موقع “بوليتيكو” الأمريكي عن مسؤول أمريكي بالبنتاغون على اطلاع بحيثيات القضية “أن مودلي قدم استقالته إلى وزير الدفاع مارك إسبر” مضيفاً “لا إسبر ولا البيت الأبيض ضغطا على مودلي للاستقالة”.

وأقال مودلي قبطان حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس ثيودور روزفلت” الكابتن بريت كروزير يوم الخميس الماضي واضطر يوم أمس إلى إصدار اعتذار للطاقم بعد أن صرح بأن قرار كروزير بإرسال رسالة تطلب المساعدة لمجموعة واسعة من أفراد البحرية “ساذج” و”غبي”.

ودفعت تصريحات مودلي التي سجلها البحارة وسربوها إلى وسائل الإعلام يوم أمس أكثر من 12 عضواً في الكونغرس للمطالبة باستقالة وزير البحرية بالوكالة.