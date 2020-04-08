828 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

سجلت السلطات الصحية البريطانية اليوم 828 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6483.

وأوضحت السلطات أن 46 من بين حالات الوفاة الجديدة لم يكونوا يعانون أي متاعب صحية معروفة وأن الحالات الجديدة لمرضى تتراوح أعمارهم بين 35 و96 عاما.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 1202 و4 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 69 فيما سجلت الصحة الإماراتية 300 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 2659 في حين بلغ عدد المتعافين 239.

أما في تونس فقد تم تسجيل 55 إصابة مؤكدة بالفيروس في صفوف الكوادر الطبية وشبه الطبية فيما أشارت وزارة الصحة إلى شفاء 25 شخصا من مجموع المصابين بوباء كورونا البالغ عددهم 623 شخصا.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة خروج 7 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم ليبلغ العدد إجمالي الذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي 539 شخصا حتى اليوم كما تم تعافت حالتان إضافيتان ليصبح العدد الإجمالي للحالات المتعافية 467 حالة.