09, 04, 2020 - 9:02 صباحًا
التعاوني

السويداء: مليار و651 مليون ليرة ودائع المصرف الزراعي التعاوني

اقتصاد-الاقتصاد المحلي   67

موزعة لغايات الطلب والتوفير ولأجل، سجلت ودائع المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء مع نهاية الربع الأول للعام الحالي مبلغ مليار و651 مليون ليرة.

وبين مدير المصرف المهندس نسيم حديفة أن الإيداعات المسجلة تعد جيدة ومتوازنة مع السحوبات وهناك إقبال عليها جراء ثقة الزبائن بالمصرف وخدماته، مشيراً إلى أن قيمة التمويل الإجمالي للقروض خلال الربع الأول للعام الحالي بلغت 58 مليون ليرة أغلبيتها لغايات تتعلق بشراء الآليات الزراعية مع الاستمرار بالإعفاء من الفوائد والغرامات للقروض المتعثرين أصحابها عن السداد وجدولة الدين الأساسي إلى عشر سنوات شريطة دفع مبلغ حسن نية 5 بالمئة.

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