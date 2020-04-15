اطباء الحسكة يغلقون عياداتهم الخاصة مع كورونا

مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا ومع جميع الاجراءات الحكومية التي اتخذها الفريق الحكومي للتصدي هذا الوباء ففي المجال الطبي استنفرت جميع الطواقم والفرق الطبية في عموم المحافظات سواء في المشافي الحكومية او المشافي الخاصة وعلى مدار الساعة.

لكن الغريب ان نسبة تتجاوز ال 95 بالمائة من عيادات الاطباء الحسكة اغلقت أبوابها دون تقديم اي مبرر ” البعث ميديا” وفي اتصال هاتفي مع الدكتور محمد رشاد خلف مدير صحة الحسكة اكد بانه لم يرد أي قرار او تعميم من الوزارة بخصوص اغلاق العيادات وكل مافعله بعض الزملاء الاطباء هو اجتهاد شخصي .

وأشاء الى انه تم تخصيص قسم خاص في مركز اللؤلؤة الطبي المحدث في مدينة الحسكة مركزا للعزل مع تجهيزه كونه بكافه التجهيزات والمعدات اللازمة كون المشفى الوطني يقع خارج السيطرة.

وفي سؤالنا للدكتور زهير جورج نقيب أطباء الحسكة بأنه ليس في وسعنا اتخاذ اي اجراء بحق الاطباء الذين اغلقوا عياداتهم خلال هذه الفترة وتظل عملية افتتاح العيادات او اغلاقها يقدرها الزملاء الاطباء.