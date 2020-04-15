الأوقاف: استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة حتى 2 أيار

حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد لأن أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي فيروس كورونا، أعلنت وزارة الأوقاف استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية حتى الثاني من أيار القادم وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في الوزارة.

ويشمل التعليق كل الدروس الدينية والقرآنية في سائر المساجد حتى التاريخ ذاته.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من الخامس عشر من آذار حتى الرابع من نيسان ومن ثم تم التمديد إلى السادس عشر من نيسان في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.