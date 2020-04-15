دير الزور.. فتح منافذ بيع مواد غذائية في الثانوية النسوية

قال مدير تربية دير الزور الأستاذ نشات العلي أن مديرية التربية استغلت فترة الدوام في المدارس لتقوم بعملية التعقيم في مدارس المدينة، ومعظم مدارس الريف، إضافة إلى تعقيم الإدارة الفرعية.

كما وزع المعتمدين على أكثر من مكان لتجنب الازدحام أثناء عملية تقبيض الرواتب، وتم إرسال معتمدين إلى كل مجمع تربوي، لافتاً إلى أن عملية التجهيز للعملية الامتحانية مستمرة مع الالتزام في تخفيض عدد العاملين في الدائرة، وتم ترشيح 20 عاملاً من دائرتي الجاهزية والصحة المدرسية لاتباع دورة صحية .

وتابع العلي: قامت مديرية التربية بافتتاح ثلاثة منافذ لبيع المواد الغذائية والتموينية والخبز في مبنى الثانوية النسوية بالمدينة بالتعاون مع السورية للتجارة ؛ بهدف تأمين المستلزمات للموظفين بعيداً عن الازدحام.