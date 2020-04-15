15, 04, 2020 - 5:38 مساءً
رغم انتهاء فترة سجنها.. النظام التركي يرفض الإفراج عن صحفية

رغم انتهاء فترة سجنها.. النظام التركي يرفض الإفراج عن صحفية

دولي-سياسة   96

 

رفضت سلطات النظام التركي الإفراج عن الكاتبة الصحفية، هانم بشرى أردال، رغم انتهاء فترة سجنها.

حيث ذكرت صحيفة “زمان” التركية أنه بالرغم من انتهاء فترة سجن الصحفية اردال، منذ شهر آذار الماضي، إلا أن سلطات نظام أردوغان تواصل احتجازها حتى الآن داخل حبس انفرادي.

الصحيفة نقلت عن أردال، عبر محاميها، أنه تم الإفراج عن سجناء آخرين محكوم عليهم بفترة أطول منها، مضيفة بأن ليس كورونا من يقتل فقط وإنما الظلم يقتل أيضا.

وكان البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، أقر، أمس الأول، قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء من المجرمين، بحجة التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهددة بانتشار وباء كورونا، لكن القانون يمنع إطلاق سراح الصحفيين والسجناء المعارضين لنظام أردوغان.

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