عبر 1861 نقطة.. بدء بيع الخبز على البطاقة الإلكترونية بدمشق وريفها

بدأت في محافظتي دمشق وريفها، اليوم، عملية بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية للمواطنين في كل نقاط البيع المعتمدة.

المهندس رفعت سليمان، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، صرح بأن عملية التوزيع عبر البطاقة الالكترونية بدأت صباح اليوم عبر 783 نقطة بيع في دمشق، و1078 نقطة في ريف دمشق.

وأوضح أن نقاط البيع تشمل 28 مخبزاً عاماً و52 مخبزاً خاصاً في دمشق، و33 مخبزاً عاماً و155 مخبزاً خاصاً في ريف دمشق، إضافة للمعتمدين ولجان الأحياء ومنافذ بيع السورية للتجارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبعض صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

كما أشار إلى أنه لم يسجل ازدحام على نقاط البيع، لافتاً إلى أن عدد البطاقات الإلكترونية في محافظة دمشق يبلغ 430 ألف بطاقة وفي ريف دمشق 628 ألف بطاقة.