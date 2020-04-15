هزات أرضية ضربت بعض المناطق السورية

ضربت هزة أرضية اليوم بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري وعلى بعد 40 كم شمال مدينة اللاذقية شعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص تلتها هزة ارتدادية بقوة 6ر4 درجات.

وقال المركز الوطني للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لديه سجلت هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم حدثت عند الساعة العاشرة وأربعين دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي وذلك قبالة الساحل السوري وعلى بعد 40 كم شمال مدينة اللاذقية.

كما سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة ارتدادية بقوة 6ر4 عند الساحة الحادية عشرة وثماني عشرة دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي قبالة الساحل السوري على بعد 38 كم شمال غرب مدينة اللاذقية.

وكان المركز الوطني للزلازل ذكر أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لديه سجلت عند الساعة الواحدة وسبع وثلاثين دقيقة فجر اليوم هزة أرضية متوسطة بقوة 1ر4 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم وذلك بالقرب من الساحل السوري وعلى بعد 33 كم شمال غرب مدينة اللاذقية وشعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.

كما سجلت هزتان ارتداديتان قبالة الساحل السوري بقوة 0ر3 و 0ر2 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 و7 كم وذلك عند الساعة الواحدة وسبع وأربعين دقيقة والساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة فجر اليوم تلتها مجموعة من الهزات الأرضية الارتدادية صغيرة القدر.