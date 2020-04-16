فنانون سوريون و عرب في معرض فني عبر شبكة الإنترنت

مئة فنان من سورية والدول العربية يشاركون فعاليات معرض فني عبر شبكة الانترنت تحت عنوان “مبدعون من أجل السلام والمحبة والجمال”، والذي أطلقه فرع نقابة الفنانين التشكيليين بطرطوس .

وأوضح سليمان أحمد رئيس فرع نقابة الفنانين التشكيليين في طرطوس أن المبادرة التي بدأت في الثاني من الشهر الحالي بتلقي طلبات الفنانين الراغبين بالمشاركة من خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تطلبت اتخاذ إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا وتوقف النشاط الفني وعرض الأعمال المنتجة في معارض متخصصة.

و وصل عدد الطلبات المقدمة للمشاركة بالمعرض لنحو مئة طلب من فنانين وفنانات من سورية والوطن العربي دون التقيد بموضوع معين.

فكرة المعرض تتضمن استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة حيث يرسل كل فنان اسمه وصورة عن لوحته أو عمله الفني وتعريفاً خاصاً به عبر الانترنت ليتم دمجها في فيديو توضيحي واحد يتضمن كل المعلومات المرسلة ونشره فور إنجازه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفحات فنية وشخصية مختلفة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين.

“مبدعون من أجل السلام والمحبة والجمال” هو العنوان الذي اختاره الفنان أحمد للمعرض لأنه يعبر حسب رأيه عن رسالة الفنان الحقيقية في نشر المحبة والسلام والحياة مؤكداً أهمية مثل هذه المعارض في تغذية الذائقة الفنية لدى الفنانين ومنحهم أفكاراً جديدة عن أساليب فنية مختلفة وتبادل للآراء والإبداعات الفنية.