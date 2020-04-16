مجلس الشعب: سورية أشد إصراراً على الحفاظ على السيادة والاستقلال

أكد مجلس الشعب أن ذكرى الجلاء تمر اليوم وسورية أشد إصراراً على الحفاظ على السيادة والاستقلال ويتجلى ذلك في التصدي الأسطوري الذي سطره أبطال الجيش العربي السوري بإسقاط العدوان وإحباط المؤامرات وإفشال جميع أنواع الحصار الجائر الذي تتعرض له سورية.

ولفت المجلس في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الشعب السوري يؤكد من جديد من خلال تضحياته ووحدته الوطنية الناجزة أنه يجدد صور ملاحم الجلاء الخالدة في التصدي للإرهاب ولكل المؤامرات التي تحاول النيل من سيادة سورية وأراضيها واستقلالها وذلك من خلال التحامه مع جيشه الباسل وقيادته الحكيمة وصولاً إلى تحقيق النصر النهائي.

وأشار المجلس إلى أن يوم الجلاء الأغر الذي حققت فيه سورية حريتها واستقلالها أصبح رمزاً للانتصار والكرامة بفضل التضحيات التي قدمها أبناء الشعب السوري على مر السنين ليكون أنموذجاً لنضال الشعوب في رفض الذل والاحتلال والحفاظ على السيادة مؤكداً أن السوريين ماضون في تصديهم وصمودهم وعزيمتهم التي لا تلين لتحقيق النصر النهائي ضد قوى الهيمنة والإرهاب والشر والعدوان كافة.