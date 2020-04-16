وفيات كورونا تتجاوز 90 ألف في أوروبا

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا أكثر من 90 ألف شخص أي ما نسبته أكثر من 65 بالمئة من الوفيات بسبب الفيروس في العالم وذلك وفق إحصائية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في الإحصائية أن عدد الوفيات في أوروبا وصل إلى 90180 حالة من أصل مليون والإصابات إلى 47279 في هذه القارة وبهذا العدد تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بالفيروس الذي أودى بحياة 137499 شخصا في العالم.

وتعد إيطاليا بـ 21645 وفاة واسبانيا بـ 19130 وفاة البلدين الأكثر تأثرا وتضررا بالوباء تليهما فرنسا بـ 17167 وفاة وبريطانيا بـ 12868 وفاة وفي العالم تم تسجيل ما لا يقل عن مليونين و83551 حالة إصابة مؤكدة.

وكان أعلن مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغي اليوم أن “أوروبا في عين إعصار “كوفيد 19” وان نحو 50 بالمئة من عبء الوباء يقع حاليا على عاتق دول القارة الأوروبية لافتا إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا تضاعف خلال الأيام الـ 10 الماضية.