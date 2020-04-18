افتتاح الوحدة الإنتاجية للألبسة الجاهزة “وسيم” في القرداحة

بمناسبة أعياد نيسان المجيدة افتتح وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة اليوم الوحدة الإنتاجية للألبسة الجاهزة وسيم في مدينة القرداحة لتشغيل أبناء وذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري يرافقه أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل و محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم .

وأكد الوزير جذبة أن الاهتمام بذوي الشهداء هو من أولويات القيادة السياسية التي تعمل على تعزيز قيم الشهادة ودعم أسر الشهداء وإنشاء هذه المعامل جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لتحقيق الاستقرار الأسري و الاجتماعي الديمغرافي و تأمين فرصة عمل لعائلة الشهيد بالقرب من أسرتها كما أنه يؤكد مرة أخرى على أهمية القطاع العام الذي أثبت دائما أنه الحاضن والضامن للمواطن والرافد القوي للاقتصاد الوطني .

و توفّر هذه الوحدة ١٠٠ فرصة عمل تقريباً لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والمحتاجين وتم رفدها بما يقارب ٥٠ إلى ٦٠ آلة خياطة على أن يتم خياطة الألبسة العمالية والعسكرية والمدنية.

وكما سيتم تدريب العاملين بهذه الوحدة خلال فترة تدريبة لمدة شهر ليصار إلى وضعها في العملية الإنتاجية ومساهمتها في رفع معدلات الإنتاج وزيادة المبيعات وزيادة الناتج المحلي .

وكانت شركة وسيم قد وقّعت عقد استثمار مع فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية لاستثمار عقار بمدينة القرداحة ليصبح العقار مشغل ألبسة جاهزة جديد تابع للشركة السورية للألبسة الجاهزة بدمشق.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة