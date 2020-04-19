أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 1891 وفاة جديدة في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 38664.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بالفيروس.

إلى ذلك شهدت مدن في ولايات نيو هامبشاير وميريلاند وتكساس الأمريكية احتجاجات تطالب برفع تدابير الحجر التي كانت قد فرضت لاحتواء الفيروس.

وظهر خلال هذه التظاهرات العديد من المسلحين في تكرار للمشهد الذي بدأ يمتد خلال الأيام الماضية في عدد من الولايات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم الجمعة الماضي دعمه لمتظاهرين يحتجون على أوامر الحجر الصحي، مثيرا بذلك الاستغراب في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لوباء كورونا.

وقال ترامب على حسابه في تويتر “حرروا مينيسوتا…وحرروا ميشيغان.. وحرروا فرجينيا” وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم مضيفا: “أنقذوا التعديل الثاني الرائع… انه محاصر” في إشارة إلى حق الأمريكيين في حمل السلاح.