صدور العدد 802 من مجلة أسامة (آذار 2020) بصيغة إلكترونية

صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب /مديرية منشورات الطفل/ العدد 802 من مجلة أسامة (آذار 2020) بصيغة إلكترونية، وستعاود الهيئة طباعة العدد ورقياً بعد تجاوز الأزمة الصحية الحالية.

ويقدم البعث ميديا لمن يود قراءة العدد كاملاً روابط الدخول إلى موقع الهيئة العامة السورية للكتاب/مجلاتنا، عبر الرابطين الآتيين:

http://syrbook.gov.sy/index.php?ACT=1&Mid=9&Sid=3

http://syrbook.org/index.php?ACT=1&Mid=9&Sid=3

احتوى العدد الذي يخرجه هيثم الشيخ علي مجموعة من الأبواب والموضوعات المفيدة المُتنوّعة. وممّا نُشِر في العدد قصة “السمكة والأرنب”، كتبتها هناء سليمان العلي، ورسمتها آمنة محناية، وقصة “رحلة إلى البادية” كتبتها مها مارديني، ورسمتها نسرين عمران، وقصة “شجرة متهورة” ترجمتها سلام عيد، ورسمتها زبيدة الطلاع، وقصة “الفراشة وشجرة الزيتون” كتبها وجيه حسن، ورسمها رامي الأشهب، وقصة “أحلام الحمال العجوز” كتبها د.طالب عمران، ورسمتها آمال الدقاق، وقصة “السنجاب والدجاجة” كتبتها صبا منذر حسن، ورسمها علاء ديوب.

ومن السيناريوهات التي ضمها العدد سيناريو “الكواكب الثلاثة” كتبته د.علياء الداية، ورسمته غالية اليوسف، وسيناريو “مغامرات زينة وزعتر” كتبه ورسمه قحطان الطلاع، وسيناريو “لو أنني” كتبته سريعة حديد، ورسمته رنا قويدر، وسيناريو “أصدقاء ومعالم 3” (خان أسعد باشا) كتبه رامز حاج حسين والتصوير لحسام وهب، وسيناريو “أجمل هدية” كتبته ضحى جواد، ورسمه أحمد حاج أحمد. وجاء في العدد قصيدة بعنوان “حديث الماء” للشاعر إبراهيم عباس ياسين رسمتها ضحى الخطيب.