البطيخي يدين الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية

أدان عضو مجلس النواب المصري سمير البطيخي تواصل الحصار الجائر والإجراءات القسرية التي تفرضها دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على سورية داعياً إلى رفعها فوراً.

وقال البطيخي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة: إنه في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بأسره وبعد فترة الحرب الطويلة التي قضتها الدولة السورية في مواجهة الإرهاب والمؤامرات التي استهدفتها لا بد الآن من رفع الإجراءات القسرية والحصار الجائر الذي تفرضه واشنطن ودول الغرب عليها بهدف تحقيق أغراض سياسية خاصة بها كي تتمكن سورية من مواجهة جائحة كورونا وتوفير التجهيزات الطبية وكل مستلزمات الوقاية والعلاج.

وشدد البطيخي على أن الجانب الطبي والصحي والغذاء وما يتعلق بالأطفال ينبغي أن يخرج بعيداً عن أي إجراءات لفرض الحصار مضيفاً: إنه على الولايات المتحدة أن تشعر بخطورة هذه الكارثة لكونها أكثر دولة في عدد الإصابات.