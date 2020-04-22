الثقافة تستكمل نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قامت وزارة الثقافة بعد أن علقت كل أنشطتها باستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم نتاجات المديريات التابعة لها لجمهور الثقافة داخل سورية وخارجها.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى ضرورة مواصلة تزويد الجمهور بكل منتجات الأدب والفن في بلدنا وترسيخ هويتنا الحضارية عن طريق استثمار وسائل التواصل الاجتماعي “الفيس بوك وقناتي اليوتيوب والتلغرام والانستغرام” لإعادة تقديم المهرجانات التي نظمتها في جميع المحافظات وأفلام المؤسسة العامة للسينما وعروض مديرية المسارح والموسيقا وحفلات دار الأسد للثقافة والفنون.

كما أطلقت الوزارة بحسب البيان معرض فن تشكيلياً افتراضياً لأهم اللوحات المقتناة من قبل مديرية الفنون الجميلة لمجموعة من كبار الفنانين الراحلين والمعاصرين وتحميل الكتب الإلكترونية التي أصدرتها الهيئة العامة السورية للكتاب عبر الوسائل المذكورة.

ونظراً لتوقف المراكز الثقافية ضمن الظروف الحالية عن العمل وتعليق نشاطاتها فقد قدمت الوزارة عرضاً مباشراً لمجموعة من الأمسيات الشعرية والقصصية التي أقامتها هذه المراكز في مختلف المحافظات إضافة إلى تقديم مديرية تعليم الكبار مبادرة للتعليم عن بعد عبر مقاطع فيديو تعليمية.

وأتاحت الوزارة للأطفال أن يشاركوا الجمهور مواهبهم بإرسال لوحات وقصائد وعروض مسرحية عبر مديرية ثقافة الطفل ومجلتي أسامة وشامة اللتين تسعيان دائما لاستثمار كل وسيلة لإيصال إنتاجها إلى أعرض صفوف الجماهير.

وجاء في البيان أن الظروف الصحية الحالية التي تمر بها بلدنا أملت على الوزارة أن تضاعف جهودها وتكثف مساعيها كي تظل على تواصل لا ينقطع مع محبي ومتابعي الإنتاج الثقافي السوري.