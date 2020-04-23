إيران: انخفاض وفيات كورونا اليومية إلى الثلث

أعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، أنه أبلغ وزراء الصحة في دول العالم أن الوفيات اليومية في ايران بسبب كورونا انخفضت الى الثلث خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة.

وبعد اجتماع جرى اليوم الخميس عبر الفيديو كنفرانس ضم وزراء صحة العالم ومنظمة الصحة العالمية ، قال مسعود نمكي، أن ايران اختيرت بمعية خمس دول لنقل تجاربها وخبراتها الى البلدان الاخرى، كما انخفضت نسبة الاصابات الى 40 بالمائة، وهذا مبعث فخر للجمهورية الاسلامية في ظل ظروف الحظر القاسية.

واعتبر نمكي ان اختيار ايران من بين شرق المتوسط لهذه المهمة يعد انجازا كبيرا لبلد يواجه الحظر الشديد ، وبارك الوزير نمكي هذا النجاح معربا عن الأمل في مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية حتى تسجيل رقم قياسي في محاربة كورونا .

واشار وزير الصحة الى انه طلب من منظمة الصحة العالمية ممارسة الضغوط لرفع الحظر الظالم عن الشعب الايراني ، والعمل على تخفيف الضغوط عن الدول الفقيرة.