الفريق الحكومي يقرر تعديل أوقات حظر التجول الجمعة والسبت خلال شهر رمضان المبارك

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجول المفروضة يومي الجمعة والسبت خلال شهر رمضان المبارك لتصبح من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

ووافق الفريق الحكومي على تمديد ساعات فتح المحلات وكافة المهن التجارية والخدمات لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً بما يمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم تماشياً مع خصوصية شهر رمضان المبارك.

وأكد الفريق الحكومي على أن جميع الخطوات والإجراءات المتخذة لإعادة النشاط الاقتصادي والخدمي واستمرار العملية الإنتاجية يجب أن تكون متواءمة مع أعلى درجات الحرص والمسؤولية والوعي من قبل المواطنين والالتزام بالوقاية الشخصية وشروط السلامة الصحية في كافة المهن والخدمات والتشدد بتطبيق جميع إجراءات التصدي للفيروس.