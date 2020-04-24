ماتفيينكو: عرقلة قرار تخفيف الإجراءات الاقتصادية القسرية أمر غير أخلاقي

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد في روسيا فالنتينا ماتفيينكو أن قيام بعض الدول بعرقلة القرار الذي اقترحته روسيا في الأمم المتحدة حول تخفيف الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول في ظل انتشار وباء كورونا حول العالم “سلوك غير إنساني وغير أخلاقي”.

وقالت ماتفيينكو لقناة روسيا 24 التلفزيونية “تلك الدول التي اعترضت على اعتماد المذكرة في مثل هذه الظروف الحرجة التي تحدث في العالم اليوم تصرفت بشكل غير أخلاقي وغير إنساني” مضيفة “الآن يجب أن نتغلب على جميع الخلافات بما في ذلك الإيديولوجية”.

وكانت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن مجموعة من الدول الغربية منعت في ال 22 من الشهر الجاري اعتماد مشروع مذكرة في الأمم المتحدة حول التضامن في مكافحة فيروس كورونا الذي اقترحته روسيا وشارك في إعداده 34 من دول الأمم المتحدة ودعت فيه إلى التخلي عن استخدام الاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب ضد الدول النامية بينما صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن بلاده عرقلت القرار الروسي في الأمم المتحدة.