صرف قيم الاقماح خلال 72 ساعة في الحسكة

بحث أعضاء لجنة تسويق الحبوب الفرعية في الحسكة الية استلام الاقماح من الاخوة المنتجين, بحضور الرفيقان المهندس تركي حسن امين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة واللواء جايز الحمود الموسى محافظ الحسكة.

وتم طرح العديد من المقترحات لتجاوز السلبيات والمنغصات التي اعترضت سير عمليات التسويق ومنها قلة اكياس الخيش وقلة عدد السيارات والقاطرات وعدد مراكز تسويق الحبوب والتأخير في تنزيل الاحمال.

من جهته أكد المهندس يوسف قاسم مدير عام السورية للحبوب بأن المؤسسة ستقوم هذا العام باتخاذ إجراءات جديدة خصوصاً بموضوع الدور و زيادة عدد المراكز و تأمين المستلزمات في وقتها المناسب لتدارك كل السلبيات التي حدثت خلال موسم التسويق في العام الماضي، لافتا الى انه سيتم اعتماد من “19” مراكزا لاستلام الاقماح هذا العام في محافظة الحسكة بدلاً من 3 مراكز وهي بشكل مبدئي جرمز والثروة الحيوانية والطواريج، إضافة إلى افتتاح مراكز في 3 مطاحن خاصة هي السالم والهدى والأصدقاء و3 مطاحن عامة مع العمل على إمكانية افتتاح ضمن الصوامع بمدينتي الحسكة و القامشلي.

وأوضح قاسم أن المؤسسة تعمل على إرسال أكثر من “5” مليون كيس خيش ستصل إلى محافظة الحسكة بداية أيار القادم إضافة إلى مليون ونصف كيس موجودة في مخازن السورية للحبوب في مدينة القامشلي سيتم توزيعها حسب المناطق و الترخيص الزراعي في مواقع المراكز المحددة ”، مؤكداً بانه سوف يتم صرف قيم الاقماح للاخوة الفلاحين والمتتجين خلال مدة أقصاها 72 ساعة بدءا من وصول المنتح لمراكز الشراء المحددة مع الاشارة بأنه تم تحديد سعر كيلو القمح الواحد ب ٢٢٥ ليرة سورية.

ومن المتوقع شراء نحو 835 الف طن هذا الموسم بالنسبة للقمح بنوعيه القاسي والطري، منوهاً بأن المؤسسة ستقوم باتخاذ كامل التدابير الصحية و الوقائية ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد تفشي فايروس ” كورونا ” المستجد من خلال التعقيم وتوفير مستلزمات الوقاية الكاملة للعاملين

وفي سياق متصل بيّن المهندس رجب سلامة مدير زراعة الحسكة ان المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 120 الف هكتار والقمح البعل 340 الف هكتار ،بينما بلغت المساحة المزروعة بالشعير المروي 19 الف هكتار والشعير البعل 433 الف هكتار.

البعث ميديا || الحسكة – إسماعيل مطر