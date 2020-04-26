التربية تحدد موعد تسجيل التلاميذ في الصف الأول

عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات تعليمات التسجيل للتلاميذ المؤهلة أعمارهم في الصف الأول ليصار إلى تعميمها على جميع مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى.

وحددت الوزارة في بيان التسجيل على فترتين تبدأ الاولى من الـ 27 من نيسان الجاري وحتى الـ 21 من أيار المقبل على أن يداوم مدير المدرسة وأمين السر فقط مشددة على ضرورة التقيد في إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد وترك مسافة الأمان الواجبة بين المراجعين.

وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الثانية من التسجيل تبدأ مع افتتاح العام الدراسي القادم 2020-2021 وذلك خلال الأسبوع الإداري الأول من الدوام مع الاستمرار باستقبال جميع التلاميذ.