الخارجية الإيرانية تدين قيام الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات

أكدت طهران أن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات غير الشرعية وضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة عام 1948 يمثل انتهاكا للقوانين الدولية وتهديدا للأمن والسلام في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح له اليوم: إن “الشعب الفلسطيني يواجه الآن الاحتلال والحصار والحظر، إضافة إلى مواجهته فيروس كورونا” مجددا التأكيد على أن أرض فلسطين للفلسطينيين وأن الكيان الصهيوني كيان غاصب ومحتل لا يمكن أن يفرض أوهامه ومخططاته على المنطقة، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في وقف هذه الإجراءات الصهيونية. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار وزارة الخزانة الأميركية حجب مواقع الكترونية لوسائل إعلام إيرانية.

وفي تعليق لها على “تويتر” اليوم قالت الوزارة: إن “إيران تدين بقوة قرار الخزانة الأميركية في حجب الوصول إلى نطاق الانترنت لوسائل إعلام إيرانية الأمر الذي يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرية التعبير”، مشددة على أن هذا الإجراء الذي اتخذه النظام الأميركي لإسكات الإعلام البديل يجعله المنتهك الرئيس للنظام القانوني الدولي.