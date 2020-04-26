مجلس الوزراء يقرر نقل طلاب الصفوف الانتقالية الى الصف الأعلى ويمدد تعليق دوام الجامعات العامة والخاصة والمعاهد

مجلس الوزراء يقرر نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الى الصف الأعلى وتم الطلب من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم

مجلس الوزراء يطلب من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء امتحان شهادتي “التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها ” واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية وتحقيق التباعد المكاني بين الطلبة وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب

مجلس الوزراء يقرر تمديد تعليق دوام الجامعات العامة والخاصة والمعاهد الى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد

يتبع…