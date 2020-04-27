إيقاف أشخاص وإغلاق محلات لمخالفتهم القرارات المتعلقة بحظر التجول

أعلنت وزارة الداخلية توقيف 140 شخصا وإغلاق 426 محلا من الثاني والعشرين من نيسان الجاري وحتى تاريخه لمخالفتهم القرارات المتعلقة بحظر التجول وفتح المحلات.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنه من خلال متابعة وحدات قوى الأمن الداخلي في جميع المحافظات تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخراً في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين قامت الوحدات الشرطية في مختلف المحافظات منذ الثاني والعشرين من الجاري وحتى تاريخه بتوقيف 140 شخصاً لمخالفتهم قرار حظر التجول وإغلاق 426 محلاً مخالفاً وختمها بالشمع الأحمر.

وكانت الوزارة أهابت بالمواطنين التقيد التام بالقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لتعرض المخالفين منهم للمساءلة القانونية.