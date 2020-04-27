الاحتلال الإسرائيلي يجدد خرقه الأراضي والأجواء اللبنانية

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقاتها البرية للأراضي اللبنانية المحررة في الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن “مجموعة من قوات الاحتلال توغلت داخل الأراضي اللبنانية وغيرت المعالم الموجودة على “الخط الأزرق” في بلدة عيترون الحدودية بقضاء بنت جبيل وعملت على نصب أوتاد حديدية في المنطقة وسط استنفار للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة “اليونيفيل”.

وقامت قوات العدو الإسرائيلي بعملية تمشيط قبالة متنزهات الوزاني في قضاء مرجعيون وصولاً إلى بلدة الغجر المحتلة كما استأنفت أعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية خلف “السياج التقني” قبالة متنزهات الوزاني وسط تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعية في المنطقة.

يأتي هذا الخرق بعدما جدد طيران العدو الإسرائيلى انتهاكه الأجواء اللبنانية حيث خرقت طائرة استطلاع معادية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه ثم غادرت الأجواء باتجاه الاراضى المحتلة، كما خرقت أربع طائرات استطلاع معادية الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولا حتى بيروت.