28, 04, 2020 - 5:26 مساءً
الدفاع الإيرانية: ينبغي الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في المستقبل

الدفاع الإيرانية: ينبغي الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في المستقبل

دولي-سياسة   139

 

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، ضرورة الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة التي قد تواجه البلاد في المستقبل.

حاتمي، وخلال تفقده مستشفى في طهران، لفت إلى أن آثار وتداعيات انتشار وباء كورونا في العالم يمكن أن تدفع دول الهيمنة للسعي إلى تعزيز هيمنتها على الشعوب الأخرى، لذلك فإنه من الضروري تعزيز بنية البلاد لمواجهة مثل هذا النوع من التهديدات.

ودعا إلى تدوين كل التجارب والنتائج التفصيلية التي تم التوصل إليها في حملة مكافحة كورونا، بهدف مواجهة التهديدات المماثلة التي قد تظهر في المستقبل، ولا سيما أن تداعيات انتشار هذا الفيروس لم تقتصر على الصحة بل شملت كل أبعاد الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

قد يعجبك أيضاً

أمانة جمارك جديدة يابوس تضبط حبوب مخدرة قادمة لبنان

SIWAR 0

لإخراج إرهابيي جباثا الخشب.. الحافلات تصل إلى ممر قرية أوفانيا

Raghad 0

عواصم أوروبية تؤكد تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *