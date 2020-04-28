القبض على شخصين من مروجي ومتعاطي مادة الحشيش المخدر في طرطوس

صرحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه من خلال المتابعة الحثيثة واستكمالاً لعمله في مكافحة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ألقى فرع مكافحة المخدرات في طرطوس القبض على شخصين وبتحري ملابسهما عثر بحوزتهما على 240 غراما من الحشيش المخدر تمت مصادرتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على شخصين أثناء إقدامهما على ترويج الحشيش المخدر في أحد أحياء المدينة وصادر 2 كيلوغرام من هذه المادة.