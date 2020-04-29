30, 04, 2020 - 3:58 صباحًا

زروف: تخصيص أكثر من ألف هكتار لزراعتها بالمحاصيل الزيتية

محليات   102

أوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بريف حماة المهندس وفيق زروف بأن الهيئة خصصت ألفاً ومئة واثنين وتسعين هكتاراً لزراعتها بالمحاصيل الزيتية خلال الموسم الحالي، مشيرا الى أن المحاصيل الزيتية التي تتم زراعتها في منطقة الغاب هي عباد الشمس وفول الصويا والفول السوداني، مبيناً أن عمليات زراعة هذه المحاصيل بدأت منتصف الشهر الحالي.

ولفت زروف إلى أن مزارعي منطقة الغاب يولون المحاصيل الزيتية أهمية كبرى كونها تدر أرباحاً مادية عليهم خلال فترة قصيرة نسبياً تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، منوهاً إلى أن زراعة هذه المحاصيل تتركز في مناطق جب رملة ومحردة والسقيلبية وكرناز وسلحب.

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