قوات الاحتلال تصعد انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن قوات الاحتلال الاسرائيلي صعدت انتهاكاتها بحق الأسرى في معتقلاتها، كما اعتقلت أربعين فلسطينياً منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة معاً عن المركز قوله إن قوات الاحتلال صعدت خلال شهر رمضان المبارك عمليات اقتحام القرى والمدن الفلسطينية والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، واعتقلت 40 فلسطينياً نصفهم من مدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أن الاحتلال يعرض حياة الأسرى للخطر الشديد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد متجاهلاً كل المخاطر التي تحدق بهم نتيجة تفشي وباء كورونا.

ودعا المركز لتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال ووقف الاعتقالات التي تمارسها بحق الفلسطينيين في تجاهل كامل للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ويقبع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 5000 أسير فلسطيني بينهم 42 أسيرة و700 أسير مريض و180 طفلاً وعشرات كبار السن.