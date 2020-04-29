وزارة التربية: السماح بتسجيل تلاميذ الصف الأول من قبل أوليائهم

أعلنت وزارة التربية عن السماح بتسجيل تلاميذ الصف الأول تعليم أساسي الحلقة الأولى بمدارسهم من قبل أوليائهم دون حضورهم مشيرة إلى أنه سيتم إجراء الفحص الطبي لهم في مدارسهم بداية العام الدراسي القادم.

وأوضحت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها بالمحافظات تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الفحص الطبي للتلاميذ سيجرى داخل المدرسة من خلال جولات تنفذها دوائر الصحة المدرسية في المدارس ضمن الأسبوع الأول من العام الدراسي القادم.

وأشارت إلى أنه عند تسجيل التلميذ يمكن الاقتصار على صورة عن دفتر العائلة على أن تستكمل الاضبارة في أسبوع الدوام الإداري للعام الدراسي القادم.