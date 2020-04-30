الخارجية: استئناف العمل بالسفارات والقنصليات السورية اعتبارا من الأحد القادم

بغية الاستجابة لطلبات المواطنين وإنجاز معاملاتهم، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين استئناف العمل في الإدارة القنصلية بشكل كامل اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وحددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه ساعات الدوام من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا مع مراعاة كل شروط السلامة الصحية وحظر أي نوع من التجمع والازدحام حفاظا على سلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة في بيان مماثل عن استئناف العمل في سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع مراعاة أقصى شروط السلامة الصحية حفاظا على سلامة الجميع والأخذ بعين الاعتبار إجراءات الدولة المضيفة فيما يتعلق بحظر التجول في تحديد ساعات العمل.