الرئاسة الروسية: العقوبات الغربية ضد روسيا قيود عصابات

نعت المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف العقوبات الغربية ضد روسيا بـ “قيود العصابات” نافيا في الوقت ذاته وجود إشارات بشأن إمكانية تخفيف هذه العقوبات.

وقلل بيسكوف في مقابلة مع قناة ار تي في اي بثت اليوم من شأن العقوبات الغربية وتأثيرها على بلاده وقال “الأزمات تقوي وروسيا تعلمت العيش في مثل هذه الظروف”.

وردا على سؤال حول وجود إشارات بتخفيف العقوبات الغربية أوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يثير هذه القضية في حواره مع نظرائه.