وارن: ترامب هو الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ أميركا

أكدت عضو مجلس الشيوخ الأميركي والمرشحة السابقة للرئاسة إليزابيث وارن أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي تغريدة على “تويتر” قالت وارن: إن “ترامب هو علامة من أعراض النظام السياسي الفاسد على جميع المستويات”، مضيفة بأن الوقت قد حان لاجتثاث الفساد والتخلص منه.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز أمس أن وارن تصنف كأفضل خيار للناخبين الديمقراطيين لاختيار نائب للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.